Bella e combattutissima gara al Palapulerà di Catanzaro tra la Catanzaro Basket Planet e la New Basket Caserta. La spunta la squadra campana per 91 a 83. Settimana molto difficile per Catanzaro, costretta a fronteggiare l’emergenza assenze causa influenze di gruppo. Il capitano Andrea Procopio, che in settimana non si è allenato proprio a causa influenza, è sceso ugualmente sul parquet ed è stato un vero leader per i suoi compagni di squadra, ultimo ad arrendersi. Ad ogni modo passa Caserta, letteralmente trascinata da Ernesto Carrichiello, 39 punti e 10 rimbalzi, una prestazione sontuosa. Dopo i primi due quarti in cui la Planet regge (23-21 e 20-24), Caserta emerge nel terzo che chiude 25 a 17 allungando con alcune bombe letali dello stesso Carrichiello. Bravi anche Diop e Puoti sotto le plance. Il divario arriva prima a +12, poi a +15 per gli ospiti. Ma Catanzaro non demorde, reagisce e vive una veloce fase di risveglio. Fall dalla lunetta e le bombe di Commisso bene innescato da Procopio riportano in partita i ragazzi di coach Di Martino che arrivano fino a meno 4. Caserta soffre per qualche minuto ma nei secondi finali ancora le stoccate di Carrichiello, Puoti e Pianese scrivono la fine sulla sfida in favore del team di coach Di Lorenzo che sbanca il Palapulerà.

Tabellino Planet Basket Catanzaro-New Basket Caserta 83-91

(23-21,20-24,17-25,23-21)

Planet:Miljianic 6,Commisso 25,Fall 27,Stolic 8,Mavric 2,Mirnic,Rotundo 4,Jancic,Procopio 6,Scarpino,Shvets,Scala 5.Al Di Martino Ass Li Calsi

Caserta:Pianese 8,Piazza 3,Lucci 3,Diop 5,Carrichiello 39,Brillante,Sabellico 2,Tomis 12,Puoti 17,Dodaro 2,All Di Lorenzo Ass Chiarello