Oltre 15 chili di prodotti alimentari tra provole, Emmental e formaggio stagionato privi di tracciabilità sono stati sequestrati a Montalto Uffugo dai carabinieri forestali che hanno elevato una sanzione pari a 1.500 euro. I militari, nell’ambito di una serie di controlli nel settore agroalimentare con particolare riferimento a prodotti lattiero caseari con marchio di origine controllata e non, hanno fermato e controllato un furgone. Durante il trasporto in regime di temperatura controllata, le sostanze alimentari sono risultate prive delle indicazioni previste dalla normativa in materia di regolare etichettatura con indicazioni che vengono apposte ai prodotti prima di essere immessi in commercio per attestarne la provenienza. Il servizio veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha esaminato i prodotti convalindandone il sequestro cautelativo amministrativo e ordinando l’immediata distruzione degli alimenti.

