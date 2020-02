CITTANOVESE-PALERMO 2-4

Molto probabilmente la lotta per il vertice nel campionato di serie D gruppo I si è chiusa domenica. Sì perché, mentre il Palermo passa largamente a Cittanova, l’inseguitrice Savoia si è fatta bloccare dal coriaceo ed orgoglioso Roccella sul nulla di fatto, un risultato ali ed ambizioni dei torresi con la capolista che vola a +7. Tante reti a Cittanova con la squadra di Ferraro che spaventa i blasonati rosanero con la rete di Giaimo al 4’. Ma Floriano e Langella firmano rimonta e sorpasso. La Cittanovese rientra in gara col pari di Tripicchio su rigore. A 3’ dal termine, pero’, la qualità e l’esperienza dei siciliani emerge: Perretti al 42’ ed ancora Langella in pieno recupero fissano il punteggio sul 4 a 2.

CASTROVILLARI-TROINA 5-1

Festival del gol al Polisportivo Primo Maggio di Castrovillari. I rossoneri asfaltano il Troina prevalendo per 5 a 1, nonostante fossero decimati dall’emergenza influenza che ha bersagliato il gruppo. La Ragione, tripletta di Guarracino e Rosi vanno a bersaglio per i calabresi; gli ospiti salvano l’onore con la rete sui titoli di coda di Palermo.

LICATA-CORIGLIANO 5-1

Il Corigliano passa in vantaggio e sogna a Licata ma poi si fa travolgere dai siciliani. La rete di Cito al 27’ aveva illuso la squadra jonica che conserva il vantaggio fino all’intervallo. Alla ripresa, pero’, il Licata è un’autentica furia che si abbatte su D’Aquino. Colpiscono 3 volte lo scatenato Cannavo’, Convitto e Adeyemo per il 5 a 1 finale che stritola i calabresi che restano quartultimi col Marsala.

BIANCAVILLA-PALMESE 1-0

La Palmese scivola ancora. Allo stadio Orazio Raiti vince di misura il Biancavilla di Mascara contro i neroverdi che non si sono mai arresi e che, per generosità, avrebbero meritato di piu’. Decide una rete di Graziano al 6’, la reazione calabrese è coraggiosa ma sterile.

ECCELLENZA, LA REGGIOMED SI RIAVVICINA AL SAN LUCA

Finisce in parità, sul nulla di fatto, il match piu’ importante in Eccellenza tra San Luca e Vigor Lamezia nonostante le moltplici emozioni. Ne approfitta la Reggiomediterranea che supera largamente il Cotronei 4 a 1 e si riporta a meno 3 dalla capolista. Il Sersale consolida il quarto posto battendo il Bocale, largo successo del Sambiase sul Trebisacce.