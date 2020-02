RTC SPORT NEWS/Serie C

PRIMATO CONSOLIDATO/La Reggina di Domenico Toscano batte la Ternana e mette un piede in serie B. L’importantissimo scontro diretto giocato in posticipo all’Oreste Granillo è di marca amaranto. Decide la rete di Liotti alla mezz’ora. Meritata l’affermazione calabrese su una Ternana chiamata alla partita della vita e che avrebbe dovuto fare di piu’.

CRONACA/ In avvio sono gli ospiti a cercare di spaventare la capolista. Celli ci prova dalla lunga distanza, Guarna controlla. Poi un tentativo di Defendi non preciso. All’11’ è invece la Reggina a farsi sentire con Bellomo che calcia a lato dopo una buona giocata. Al 13′ pero’ è ancora Ternana con Mammarella con la sua specialità, ovvero il tiro da fuori area. Al 25’lancio di Bianchi per l’incursione di

Corazza murata da Iannarilli. Alla mezz’ora il momento chiave: da posizione incredibile Liotti inventa una parabola magica che sorprende Iannarilli, Reggina in vantaggio ed il Granillo esplode e diventa una bolgia.

RIPRESA/ Dopo l’intervallo la Ternana prova a graffiare al 7′ con Palumbo, sinistro smorzato in corner dall’attento Guarna. La Reggina alleggerisce la pressione umbra cercando di gestire le operazioni a centrocampo ed agendo con veloci ripartenze. Al 25′ ci prova il nuovo entrato Reginaldo, telefonata per Iannarilli. La gara scivola verso la conclusione, forcing disordinato degli umbri che non si rendono pericolosi quasi mai. La capolista controlla e gestisce e soffre raramente.

FESTA AMARANTO

Al fischio finale si scatena la festa sotto la Sud, c’è ancora da soffrire ma il passo di questa sera puo’ rivelarsi determinante per la vittoria del campionato da parte della truppa amaranto che spazza via le ambizioni degli umbri di accorciare il divario. Piu’ 11 sui rossoverdi, piu’ 8 sul Bari, la Reggina ha in mano il suo destino.

