Provincia di Vibo: “Non ci sono soldi per un montascale in una scuola per un disabile”

Gli studenti chiedono un montascale per la compagna disabile, ma la Provincia di Vibo Valentia risponde: “Non ci sono soldi, fate sacrifici come li facciamo noi. In tempo di ristrettezze economiche ognuno di noi è chiamato a fare dei sacrifici. I dipendenti provinciali rinunciano ai riscaldamenti e, a stento, percepiscono lo stipendio mentre alle scuole viene garantito il necessario”. Tale risposta della Provincia di Vibo è stata resa nota da ScuolaZoo, media brand di riferimento della “Generazione Z, seguito da oltre quattro milioni di studenti.

A sollevare il caso è stata in particolare Nicoletta Tiano, rappresentante d’Istituto eletta con la lista ScuolaZoo. “La Provincia di Vibo ha installato una rampa all’ingresso della scuola, ma servirebbe un montascale per permetterle di accedere ad altre aree – aula magna, palestra, alcuni laboratori – da cui oggi è esclusa. Abbiamo scritto alla Provincia ma la risposta è tardiva e surreale”. Secondo il preside della scuola, Raffaele Suppa, l’aspetto più surreale è nell’invito della Provincia “a non reiterare le richieste. Spesso si parla di questa generazione in modo improprio, invece i ragazzi sono stati straordinari: hanno scritto una lettera di grande sensibilità, segnalando il disagio di una ragazza che ha difficoltà a partecipare alla vita scolastica nonostante il dettato costituzionale, all’art. 3 e 34 che dice che la scuola è aperta a tutti”.