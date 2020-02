Calcio, presentati i nuovi acquisti del Crotone

Sono stati presentati questa mattina, presso la sala stampa del centro sportivo “Antico Borgo”, i tre acquisti del calciomercato di gennaio in casa rossoblù: si tratta dei calciatori Samuel Armenteros, Alberto Gerbo e Marko Jankovic.

A fare gli onori di casa il direttore generale Raffaele Vrenna: “Siamo molto contenti di aver rispettato tutti gli obiettivi che avevamo in mente, alla fine siamo riusciti a centrarli tutti e siamo molto soddisfatti. Speriamo ci diano una mano per centrare il nostro obiettivo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il diesse Peppe Ursino: “Come ha detto il Direttore Generale gli obiettivi del mercato sono stati tutti centrati. È stato un mercato molto bello perchè ho visto l’intenzione dei giocatori a venire a Crotone e abbiamo preso tre calciatori molto importanti per il nostro gioco, sono sicuro che ci daranno una mano”.

Il primo giocatore a prendere la parola è Armenteros: “Sono pronto e carico per questa nuova avventura. Arrivo da sei mesi in cui non ho giocato molto e voglio mettere in evidenza tutto il mio valore e dare un contributo alla squadra per il nostro obiettivo”.

Poi tocca a Gerbo: “Appena è arrivata la richiesta del Crotone ho accettato subito, conosco il gioco e le idee del mister e so come posso esprimermi in questo modulo”.

“Il Crotone gioca molto bene, sarà un campionato difficile e tutte gare impegnative. Abbiamo il nostro obiettivo e cercheremo di centrarlo” ha invece dichiarato Jankovic.