“Sono nuovamente al servizio della città in una fase particolarmente difficile. Non potevo far mancare il mio impegno e non rispondere alla chiamata del sindaco Abramo”. E’ quanto ha dichiarato ai microfoni di RTC Gabriella Celestino, nominata vicesindaco di Catanzaro. Durante il Consiglio comunale odierno è stata presentata la nuova Giunta comunale che presenta un’unica novità rispetto alla vecchia, ovvero proprio la presenza di Celestino nel ruolo di vicesindaco, oltre all’assenza del dimissionario assessore Migliaccio-Santacroce.