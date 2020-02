Il prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito ha incontrato i rappresentanti del dipartimento Lavori pubblici della Regione e della società Vibo Hospital Service per un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo ospedale cittadino. “Il recente provvedimento di dissequestro dell’area interessata dalle opere complementari, emesso dalla Procura – è scritto in una nota della Prefettura – consentirà il completamento dei lavori, afferenti agli interventi idraulici e a quelli stradali, entro il termine di circa 4 mesi. In particolare, al fine di avviare le opere complementari concernenti la viabilità, entro 15 giorni il traffico veicolare nell’area del cantiere sarà convogliato su una bretella, attualmente in fase di ultimazione. Si attende l’approvazione del progetto definitivo, allo stato sottoposto al giudizio del soggetto verificatore nominato dalla Regione, e, successivamente, si procederà all’approvazione de progetto esecutivo. Per evitare che i tempi necessari per l’approvazione del progetto esecutivo possano causare l’interruzione dei lavori all’interno del cantiere, si procederà alla definizione ed all’approvazione di uno stralcio di tale progetto, relativo alla realizzazione delle opere accessorie”. “Tale operazione, oltre a consentire la prosecuzione dei lavori senza soluzione di continuità – afferma ancora la Prefettura – determinerà un’anticipazione dei tempi per il completamento dell’opera. A tale riguardo le parti hanno già iniziato a discutere degli interventi da poter inserire nello stralcio del progetto esecutivo in modo da ridurre anche i termini per la definizione e l’approvazione dello stesso”.

