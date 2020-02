Francesco Siclari è stato eletto Presidente del Comitato per il Mezzogiorno e le isole dell’Ance, organo associativo che ha il compito di individuare strategie per lo sviluppo dell’industria delle costruzioni al Sud. Classe 1972, calabrese, Siclari è imprenditore di seconda generazione, alla guida di un’impresa operante sia nell’ambito dei lavori pubblici che in quelli privati. Ricca l’esperienza associativa: è stato infatti, tra l’altro, presidente dei Giovani Ance Calabria ed è al momento presidente di Ance Reggio Calabria. Siclari ha ringraziato i colleghi imprenditori per la fiducia, sottolineando di credere fortemente nel lavoro di squadra. “In questo momento difficile per le imprese del Mezzogiorno” ha sottolineato il neo presidente “dedicherò il massimo impegno affinché l’industria delle costruzioni al Sud sia la protagonista di una nuova stagione di crescita e sviluppo nella legalità”.

