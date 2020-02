Da domani, giovedì 13 febbraio, a partire dalle ore 7, via Milelli sarà percorribile con un unico senso di circolazione in direzione sud-nord, vale a dire da viale dei Normanni verso piazza Matteotti (da via Acri) e la rotatoria Gualtieri.

La misura, predisposta con l’ordinanza nr. 50 diramata dal Comando di Polizia locale, si rende necessaria per consentire la corretta esecuzione dei lavori, già in corso, per la messa in sicurezza della stessa via Milelli.

Il senso unico di circolazione in direzione sud-nord sarà valido fino alle ore 17 di martedì 25 febbraio. È disposto anche il divieto di sosta ambo i lati.

Per raggiungere la parte sud del centro storico (Bellavista, Comune, teatro Politeama) i veicoli in transito sul viadotto Bisantis-ponte Morandi potranno:

Prendere la rampa d’accesso che porta su via Carlo V e raggiungere Porta di Mare per poi proseguire da via Marincola Pistoia e viale dei Normanni.

Prendere la rampa d’accesso Antonio Pelaggi (che costeggia l’ospedale vecchio di via Acri) e proseguire da via Acri-via Monaco con uscita sul Cavatore.

Accedere su viadotto Kennedy dalla rampa Giuseppe Gangale (quella che costeggia l’ex ospedale militare) per poi percorrere via Indipendenza e corso Mazzini o via Carlo V.

I veicoli in transito su via Indipendenza potranno normalmente proseguire su via Carlo V o su corso Mazzini.

Gli autobus urbani dell’Amc diretti verso viale dei Normanni-Sala percorreranno corso Mazzini per proseguire in uscita fino a Porta di Mare-viale dei Normanni-Sala.

Gli autobus extraurbani dovranno prendere via Acri ed effettuare la fermata in piazza Matteotti (largo Rotella, di fronte ex Oviesse) per uscire dalla città da nord, dalla tangenziale o da Siano.

L’istituzione del senso unico di circolazione in direzione sud-nord su via Milelli impone lo slittamento del provvedimento di inversione del senso di marcia di Bellavista a causa dell’impossibilità di creare, in via Porta di Mare, il doppio senso di circolazione (il passaggio degli autobus più grandi non sarebbe possibile).