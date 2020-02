San Valentino è il giorno dedicato all’amore! Ma la percezione di questo sentimento può variare moltissimo: per alcuni sono le piccole cose a fare la differenza, per altri sono le grandi sorprese che lasciano senza fiato. Altri ancora pensano che l’amore non sia solo quello romantico ma anche quello per i propri affetti in generale, oppure per una grande passione come lo sport, i viaggi, il cinema …

Groupon ha voluto indagare con una survey i tantissimi modi con i quali i calabresi fanno esperienza dell’amore… in fondo ogni motivazione è buona per celebrare San Valentino!

“Amore” è? Passione! Ma non solo per quello che ci si aspetterebbe

La grande maggioranza dei calabresi, il 69%, è convinta che San Valentino debba essere una festa dedicata ad ogni tipo di amore: non solo quello per la “dolce metà”, ma anche per gli amici, i famigliari o per l’inseparabile amico a 4 zampe. Addirittura il 97% dichiara che non ci si dovrebbe limitare a dimostrare amore solo il 14 febbraio ma continuare a farlo ogni giorno dell’anno!

I calabresi, nel 2020, hanno una visione molto “allargata” del concetto di amore: se troviamo un 58% di romantici che per “Amore” intendono quello per il partner, c’è anche un 19% che usa questa parola anche quando si riferisce al proprio animale domestico; troviamo, poi, i food-lovers che dichiarano di amare la pizza o il cioccolato (19%), i football-addicted che sono innamorati della loro squadra del cuore (19%) e i shopaholic che amano i nuovi vestiti (8%) o i prodotti di make-up (11%).

1 calabrese su 2 pensa, poi, che il partner ami le sue passioni tanto quanto, se non di più, di loro. Uno degli indiziati che ruba l’affetto della propria metà è la TV (13%), seguita dalla squadra di calcio e dal proprio animale domestico (7%).

D’altronde le passioni sono anche un terreno comune sul quale coltivare l’amore. L’80% dei calabresi dichiara di aver fatto propria una passione che inizialmente era del partner aprendosi allo shopping (23%) o a un nuovo tipo di cucina (20%) o di vacanza (17%). Tra le passioni comuni, le serie TV sono quelle che portano più spesso al “tradimento”: solo il 43% si impegna guardare sempre e solo con il partner la serie preferita.