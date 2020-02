“In appena 162 giorni sono state sbloccate opere e finanziamenti ad enti locali per opere e trasporti, immediatamente cantierabili, per un valore complessivo di 9,6 miliardi di euro”. Lo ha affermato la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo al Question Time al Senato. “Alla domanda su quali opere infrastrutturali verranno avviate nei prossimi mesi – ha aggiunto De Micheli – rispondo che al Mit risultano assegnate, prima dell’approvazione dell’ultima legge di bilancio, risorse per circa 50 miliardi di euro da utilizzare nei prossimi 15 anni per la realizzazione di interventi nei vari settori di competenza del Ministero. La legge di bilancio 2020 ha aggiunto 30 miliardi per la realizzazione di investimenti da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche in opere pubbliche, messa in sicurezza della rete viaria, dei ponti e dei viadotti, nonché per la realizzazione di programmi innovativi per la qualità dell’abitare”, ha concluso. La ministra De Micheli ha anche annunciato che il 10 marzo saranno inaugurati i lavori del terzo megalotto della statale 106 e l’investimento di 450 milioni per l’adeguamento tecnologico e il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Tra gli interventi sbloccati, ha aggiunto, ci sono, “470 milioni per gli interventi di messa in sicurezza di linee ferroviarie locali, 250 milioni per gli interventi relativi ai ponti del bacino del Po, 250 milioni per il piano straordinari invasi. “Aggiungo – ha sottolineato la ministra – che lo scorso di mese di dicembre abbiamo sbloccato 2,3 miliardi assegnati ai Comuni per lo sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa e 2,2 miliardi per il rinnovo di autobus, assegnati alle Regioni, con tecnologie alternative nell’ambito del Piano nazionale strategico per la mobilità sostenibile. In pochi mesi – ha concluso – siamo dunque riusciti a dare un nuovo ed importante impulso agli investimenti pubblici, nell’assoluta convinzione che, oltre a modernizzare le infrastrutture del Paese, essi generano nuova occupazione e costituiscono un sicuro volano di crescita economica”.

