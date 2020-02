“Il rilancio del Sud è anche il rilancio del Nord. Oggi è San Valentino ed a Gioia Tauro ricorderete che abbiamo aperto il cantiere dell’Italia del futuro. Abbiamo posto le basi per asfaltare la strada del riscatto per fare crescere in un ambiente più favorevole le imprese e le generazioni del futuro e per consentire all’imprenditoria femminile di potersi sviluppare per liberare le tante energie culturali, sociali ed economiche che ci sono al Sud”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, venerdì a Gioia Tauro per presentare il Piano per il Sud. “Non vogliamo un’Italia a due velocità, ce la metteremo tutta per contrastare questa doppia velocità”, ha aggiunto il premier Giuseppe Conte. “Abbiamo stanziato 3 miliardi per l’Alta capacità e stiamo lavorando per l’Alta velocità anche al Sud, in alcuni snodi fondamentali”. Così il premier Giuseppe Conte che ha aggiunto: “Lancio un progetto concreto, con cui stiamo lavorando con la ministra De Micheli: portare, con l’alta capacità, a 4 ore di percorrenza la tratta tra Roma e Reggio Calabria. E vogliamo migliorare i servizi: è giusto che chi prende un treno in direzione Sud, possa godere dei medesimi servizi del resto d’Italia”. “Il rilancio del Sud non può non passare dal miglioramento delle infrastrutture, ferroviarie e stradali. In merito, in questo Piano sono previsti 33 miliardi di investimenti in opere appaltabili entro il 2021. Abbiamo un contratto di programma Anas e Rfi molto corposo”, ha detto ancora il premier alla Conferenza per il Sud.

redazione@giornaledicalabria.it