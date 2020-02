Questa sera in TV su RTC Telecalabria andrà in onda lo Speciale RTC sull’inchiesta Gettonopoli che ha coinvolto 29 consiglieri comunali di Catanzaro su 32. Si è svolto mercoledì il primo Consiglio comunale dopo la vicenda. Durante lo stesso Consiglio, il sindaco Sergio Abramo ha presentato la nuova Giunta ed il vicesindaco Gabriella Celestino.

In questo Speciale TV di RTC lunga intervista al sindaco Abramo sul presente e sul futuro dell’Amministrazione comunale da lui guidata.

In onda in TV su RTC alle ore 22,00.

