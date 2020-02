Anche a Catanzaro si svolgerà il “One Billion Rising”, l’evento internazionale contro la violenza su donne e bambine.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione pari opportunità della Provincia di Catanzaro, si svolgerà domani, sabato 15 febbraio, a partire dalle ore 11.30 al Parco della Biodiversità.

L’ evento mondiale mobilita, ogni anno, un miliardo di persone unite nell’affermare una cultura della libertà, del rispetto e della solidarietà, linfa vitale per una rivoluzione pacifica e arma contro ogni violenza.

Il flash mob prevede una danza contro la violenza, sulle note della canzone “Break the chain” (rompi la catena), per rivendicare i diritti delle donne e per far riflettere la collettività sulle ingiustizie che subiscono quotidianamente le donne di tutto il mondo.