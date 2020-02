La Sezione C.A.N. B dell’A.I.A. ha reso note le Designazioni Arbitrali relative alla 5° giornata di ritorno del campionato di Serie BKT: Livorno – Cosenza sarà diretta dal Sig. Giacomo Camplone di Pescara, coadiuvato dagli Assistenti Sig. Filippo Bercigli di Valdarno e Sig. Luigi Rossi di Rovigo. Quarto ufficiale di gara sarà il Sig. Daniele Minelli di Varese.

Nella sfida di Livorno esordisce mister Giuseppe Pillon, il quale in settimana ha sostituito Piero Braglia. Il tecnico ovviamente crede nella possibilità di recuperare lo svantaggio di punti e lottare per la salvezza: “E’ tramite la concentrazione sul lavoro che si superano le paure, attraverso il lavoro possiamo trovare sicurezze che ora non ci sono. Il mio compito è quello di trasmettere fiducia e serenità alla squadra. Scendiamo in campo con convinzione, spirito di sacrificio e aggressività perché è il campionato di Serie B a richiedere queste doti. Sto studiando bene la squadra per mettere in pratica le mie idee e capire qual è l’abito migliore da indossare. Non abbiamo tempo a disposizione, dobbiamo cercare di fare risultato da subito. Affronteremo tutte le gare con una mentalità vincente, indipendentemente dall’avversario che andremo ad affrontare. Qui c’è una tifoseria molto passionale ed è un aspetto molto importante. Ho già avuto modo di denotare oggi l’attaccamento dei tifosi, che sono venuti in tanti ad accogliermi. Saranno le caratteristiche dei singoli giocatori a dettarmi il modulo migliore da adottare”. Dall’altra parte ci sarà un Livorno già quasi all’ultima spiaggia, che giocherà quindi all’arma bianca per cercare di prevalere”.

