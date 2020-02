“Ma tarantelle e festeggiamenti a parte, quanto ancora dovremo aspettare, quanto dovrà aspettare ancora la Calabria per avere un governo che intervenga su tutte tematiche urgenti che stanno attanagliando la nostra Regione?”. Lo chiede Giuseppe Giudiceandrea, consigliere regionale uscente del Partito Democratico. “Registro fra i cittadini – dice – una forte preoccupazione ed io stesso mi domando, prima da calabrese e poi da esponente del Partito Democratico, oltre che da consigliere regionale ancora in carica, cosa stia accadendo negli ultimi tempi in questa regione. Mi riferisco alla neo governatrice Santelli e alla sua coalizione che sono totalmente immobili dal momento del voto; mi riferisco soprattutto al comparto della Sanità, per il quale non si fa nulla mentre il settore in Calabria sta implodendo definitivamente; resto perplesso davanti alle inchieste giudiziarie che colpiscono ogni giorno esponenti anche illustri della politica locale, ma anche annichilito nel leggere le risultanze dei verbali d’indagine a carico di ampia parte della magistratura calabrese, mentre nessuno capisce cosa stia accadendo. Cosa sta accadendo? Chi può darci risposte?”. La risposta a Giudiceandrea è arrivata dal neoeletto consigliere regionale Antonio De Caprio. «Leggo con stupore le dichiarazioni del consigliere ancora in carica Giudiceandrea. Alle sue domande – dice De Caprio – a dir poco estemporanee c’è una risposta. Che fa la governatrice? Che fa la maggioranza? Caro collega la risposta è semplice. Lei, pur non eletto, è ancora consigliere regionale, mentre io, scelto dal popolo, sono ancora il sindaco di Orsomarso e Jole Santelli un deputato della Repubblica. Sono certo che lei sa, poiché rivendica di essere ancora in carica, che se ciò è vero è perché a tutt’oggi né i consiglieri eletti né la governatrice sono stati ancora proclamati. Questa constatazione semplice – spiega De Caprio – denota che tutto il contesto delle accuse sono frutto di totale malafede o di profonda ignoranza istituzionale. Rispetto al resto, forse in campagna elettorale lei è stato troppo impegnato per seguire i contenuti politici dei suoi avversari ma una semplice ricerca potrebbe aiutarla a conoscere i programmi di Jole Santelli e del rapporto che il prossimo governo regionale intende instaurare con il Ministro della Salute. Comprendo umanamente la delusione di chi ha subito una pesante bocciatura da parte dell’elettorato, ma l’amarezza personale dovrebbe imporre una maggiore riflessione per evitare di abbandonarsi a riflessioni molto poco politiche».

redazione@giornaledicalabria.it