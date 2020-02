CATANZARO/ Prosegue la campagna informativa nelle scuole di alcune Associazioni a difesa dei consumatori ( Adoc- Adusbef- Federconsumatori) inserito nell’ambito del progetto nazionale Era Digitale che ha l ‘obiettivo di informare i piu’ giovani sui rischi sottostanti ad un non corretto uso del web e renderli consapevoli fornendo loro indicazioni per contrastare il fenomeno della pubblicità ingannevole delle fake news. Per questo l’ Adusbef (associazione a difesa dei consumatori e degli utenti nei servizi bancari finanziari )con la Responsabile Regionale dell’ associazione l’ avvocato Elena Mancuso insieme a sociologi esperti nel gioco on line e all‘avvocato Simona Riga ,hanno incontrato i ragazzi delle scuole medie dell ‘ Istituto Comprensivo Catanzaro Nord est Manzoni, per far acquisire loro le competenze necessarie a comprendere i meccanismi dei mezzi di comunicazione, per imparare ad usarli e interpretarli nel modo giusto e con senso critico. Presente la dirigente scolastica Flora Alba Mottola.

La responsabile dell’ Adusbef l’ avvocato Elena Mancuso mette in evidenza che in alcune Nazioni come la Finlandia c è un programma scolastico apposito che coinvolge gli studenti già dalle scuole elementari , fin dai primi cicli di istruzione, in quanto i bambini hanno già grande familiarità con i social media e altri ambienti digitali . Si potrebbe parlare di educazione civica digitale. Non è difficile pensare , che crescere cittadini consapevoli ,che abbiano un senso critico e che abbiano imparato a scuola come riconoscere fake news e notizie manipolate possa avere , nel lungo temine effetti anche sulle strutture democratiche. Presenti, inoltre, il sociologo del Centro Calabrese di Solidarietà, Alfonso Avellone, e la pedagogista Cristina Marino. Entrambi hanno fornito alcuni dati sui problemi causati dalla ludopatia.

