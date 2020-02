Il Crotone torna a scivolare fuori casa. Nonostante l’ultima vittoria interna sulla Cremonese, gli squali non riescono a svoltare e non danno continuità ai risultati. Anche a Castellammare la squadra di Stroppa denota le note lacune in termini di cattiveria nei momenti topici. Si conferma squadra bella ma leziosa, qualitativa ma non cinica, troppo fragilina specia fuori casa su campi molto difficili. In serie B serve essere poco belli bensì arcigni e concreti. Peccato perchè il Crotone avrebbe potuto allungare sul Pordenone battuto a Benevento, e sul Pescara superato in casa dal Cittadella. Tante emozioni a Castellammare di Stabia, con i padroni di casa subito avanti con Forte. Rimontano i rossoblu’ con Armenteros e Benali. Sempre nella prima frazione di gioco il pareggio dei gialloblù di Caserta con Calò, poi il sorpasso decisivo stabiese allo scadere con Addae che gela Cordaz. La Juve Stabia sale a 32 punti e vede la salvezza, per il Crotone un’altra occasione perduta.

Tabellino Juve Stabia-Crotone 3-2

14’ Forte (J), 24’ Armenteros (C), 34’ Benali (C), 37’ Calò (J), 89’ Addae (J)

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Vitiello, Fazio, Troest, Germoni; Mallamo, Calò, Addae; Forte, Bifulco (72’ Elia, 78’ Ricci), Canotto (86’ Rossi). All: Caserta

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Gerbo (67’ Mustacchio), Messias, Barberis, Benali, Molina (79’ Mazzotta); Armenteros (64’ Crociata), Simy. All: Stroppa