Le dichiarazioni del tecnico rossoblù Bepi Pillon nel post gara di Livorno – Cosenza: “Sono molto soddisfatto del risultato. Vincere alla mia partita sulla panchina rossoblù è molto importante. Questo ci consentirà di riprendere subito fiducia, di guadagnare in termini di autostima e di avere maggiore serenità. La situazione non è delle più semplici, per salvarsi bisogna pedalare e non poco. Non mi esalto per la vittoria di oggi, so cosa ci aspetta. Quello che conta è trovare continuità di risultati, è questo a pagare alla lunga nel campionato cadetto”.