RTC SPORT NEWS/Serie C

In vista della gara di sabato sera, in anticipo, in casa della Virtus Francavilla, ha parlato il centrocampista del Catanzaro Calcio, Alvaro Iuliano, tornato da poche settimane nel capoluogo calabrese dopo l’esperienza di metà stagione al Potenza, società alla quale comunque rimane legato da contratto.

RITORNO/ Iuliano, ai microfoni di RTC, si è detto felice di essere tornato in Calabria: “Certamente sì, i ricordi della scorsa stagione sono molto positivi, anche se non siamo riusciti a coronarla con la promozione. Da quando sono tornato ho trovato un buon gruppo, che si impegna quotidianamente, cercando di dare il meglio per questa maglia” ha sostenuto.

OBIETTIVI E CONCORRENZA/ “L’obiettivo è far tornare il Catanzaro su palcoscenici piu’ importanti. Senz’altro ho trovato una squadra ancora piu’ forte di quella dello scorso anno, pertanto possiamo lottare fino alla fine contro tutti. Sarà battaglia con il Potenza, la Ternana e le altre per conquistare la migliore posizione in classifica per poi affrontare i playoff sui quali puntiamo tutto. Abbiamo le carte in regola per arrivare fino in fondo. E’ vero, a centrocampo ora c’è ancora piu’ concorrenza ma questo stimola a dare sempre il massimo” ha affermato Iuliano.

SFIDA/ Il prossimo avversario si chiama Virtus Francavilla. “Squadra di categoria, dovremo dare tutto, vogliamo tornare con i tre punti”.

redazione@giornaleledicalabria.it