Provincia di Catanzaro, pronto il progetto per il parco Savutano di Lamezia Terme

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha presentato, questa mattina, nella sala Giorgio Napolitano di Lamezia Terme, il progetto del Parco del Savutano che sorgerà in un’area di pertinenza dell’Istituto tecnico agrario di proprietà dell’amministrazione provinciale. Ad affiancare Abramo,c’ erano il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, il vicepresidente della Provincia Antonio Montuoro e il dirigente del settore Patrimonio della Provincia GianMarco Plastino. Il progetto di completamento del Parco del Savutano – è stato spiegato – propone tutte le opere occorrenti, in continuità con il progetto originario redatto dalla Amministrazione provinciale, volte al completamento di un’area destinata a verde, con annessi viali pedonali, un teatro e area gioco per bambini, un piccolo fabbricato esistente destinato a servizi, attrezzature ed impianti – elettrico, irrigazione e deflusso delle acque piovane – parcheggi ed arredi. “L’intervento – ha spiegato Abramo – si presenta come un processo di riorganizzazione del tessuto urbano, di recupero e rivitalizzazione di uno spazio pubblico, di un’area attualmente dismessa, di aree verdi e degli spazi di connessione difficilmente accessibili e interessate da fenomeni di progressivo abbandono e degrado fisico e sociale. Nel processo di riqualificazione di tale area, è stato adottato un approccio integrato che considera non solo gli aspetti architettonici e urbanistici ma anche economici, ambientali, e paesaggistici in modo da poter definire le problematiche che hanno portato tale area ad essere considerata marginale e adottare di conseguenza, politiche e azioni di recupero e reintegrazione, restituendo un’identità ad una parte della città che l’ha persa, favorendone la sua fruizione e contribuendo a conferire un equilibrio urbano dal punto di vista della qualità dei servizi, la quale influisce positivamente sull’immagine della città stessa”. L’area di intervento è compresa nel Piano attuativo unitario vigente, nel quale si evince la modifica della destinazione urbanistica del comparto 1, che da lotto edificatorio passa ad area destinata a “parco urbano”, senza alterarne comunque la sua perimetrazione e senza alterare l’assetto generale del PAU. In diretta connessione viene indicata una zona urbanistica per “istruzione” in cui ricade l’Istituto Agrario e le sue pertinenze. Tale esigenza proviene anche dalla necessità di lasciare la cura delle piante all’istituto e permettere comunque allo stesso una attività didattica in campo aperto sulle aree a verde presenti nel parco. Interventi L’intervento prevede il recupero e il completamento del parco del Savutano, con annesse infrastrutture pedonali interne.

