RTC SPORT NEWS/Serie B

Il Crotone sarà impegnato domenica sera in una sfida difficilissima contro il Pescara. Sia gli squali che i delfini puntano al secondo posto per evitare i playoff. Entrambe le compagini, pero’, non riescono a giungere ad una continuità di risultati che permetterebbe piu’ tranquillità. Il Crotone continua a denotare lacune e mancanze specie in tarsferta, dove perde con troppa frequenza per avere ambizioni di promozione. Deve quantomeno sfruttare le gare interne ma domenica contro gli abruzzesi sarà una sfida durissima.

Suda, lotta, dà una mano in ogni zona del campo e si è preso un ruolo fondamentale in questo Crotone: stiamo parlando di Salvatore Molina che in ogni gara abbina quantità e qualità. Con lui abbiamo analizzato il momento degli squali: “La sconfitta di Castellammare fa male per come è arrivata visto che abbiamo subito il gol nei minuti finali e vista anche la buona prestazione che abbiamo fatto per tutta la partita. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi e cioè lavorare duramente con i concetti del mister. A mio avviso, già dalla gara col Pescara possiamo riprenderci quello che abbiamo perso sabato scorso”.

Sarà il sig. Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina a dirigere la gara tra Crotone e Pescara in programma domenica alle ore 21 allo “Scida” e valevole per la 25ª giornata della Serie BKT. Gli assistenti saranno Muto e Schirru; quarto uomo Prontera. Robilotta non ha precedenti con i rossoblù.

redazione@giornaledicalabria.it