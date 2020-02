Gara difficilissima per il Cosenza domani sera in anticipo al San Vito-Marulla contro il Frosinone in piena lotta per la promozione. I canarini, con una serie di vittorie, hanno raggiunto il secondo posto e proveranno a difenderlo e consolidarlo. I lupi provengono dal successo a Livorno per 3 a 0 ma sanno che quella di venerdì sera sarà totalmente un’altra gara contro un avversario completamente differente. La gara segnerà peraltro l’esordio interno per Giuseppe Pillon sulla panchina rossoblu’.

Cosenza – Frosinone sarà diretta dal Sig. Riccardo Ros di Pordenone, coadiuvato dagli Assistenti Sig. Manuel Robilotta di Sala Consilina e Sig. Alessio Saccenti. Quarto ufficiale di gara sarà il Sig. Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Sono 4 i precedenti del fischietto friulano con i Lupi:

LEGA PRO 2010/2011 , 26° Giornata: COSENZA – NOCERINA 1-1 21′ pt Negro (N), 20′ st Essabr (C)

, 26° Giornata: 21′ pt Negro (N), 20′ st Essabr (C) COPPA ITALIA 2015/2016 , 2°Turno : VICENZA – COSENZA 1-1 (5-3 dcr) 1′ pts Arrighini (C), 15′ pts rig. Giacomelli (V)

, 2°Turno : 1′ pts Arrighini (C), 15′ pts rig. Giacomelli (V) SERIE B 2018/2019 , 4° Giornata: COSENZA – LIVORNO 1-1 35′ pt Tutino (C), 39′ st Giannetti (L)

, 4° Giornata: 35′ pt Tutino (C), 39′ st Giannetti (L) SERIE B 2019/2020, 5° Giornata: COSENZA – LIVORNO 1-1 7′ st Marsura (L), 49′ st Pierini (C)

Per quanto riguarda gli infortunati ecco alcune news: Emmanuel Rivière si è sottoposto a risonanza di controllo, non è completamente ristabilito ma è in via di guarigione. L’attaccante continuerà le terapie e inizierà gradualmente l’attività sul campo in seguito ad un nuovo controllo che sarà effettuato ad inizio della prossima settimana. Matteo Legittimo, invece, si è sottoposto ad un ulteriore controllo strumentale che ha evidenziato un miglioramento delle condizioni. Prosegue con l’allenamento individuale e nel corso della prossima settimana, previo controllo, sarà valutato il rientro in gruppo.

