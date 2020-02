La giunta comunale di Serra San Bruno ha deliberato la stabilizzazione di personale a tempo indeterminato per 54 lavoratori contrattualizzati a tempo determinato ex Lsu/Lpu in possesso dei requisiti di legge. La stabilizzazione riguarda 36 lavoratori di categoria A1 e 16 di categoria B1, mentre il regime orario inizialmente stabilito è di 18 ore settimanali, che potranno essere incrementate successivamente. Essendo il Comune di Serra San Bruno in regime di Piano di riequilibrio pluriennale, la deliberazione dovrà ora essere sottoposta all’approvazione della Cosfel presso il Ministero dell’Interno prima di essere eseguita.

