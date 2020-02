“Dal governo regionale aspettiamo innanzitutto concretezza”. Silvano Barbalace, segretario di Confartigianato Imprese Calabria, analizza le aspettative del mondo produttivo rispetto alla nuova legislatura regionale, partita ufficialmente con l’insediamento della presidente della Giunta, Jole Santelli. “Come Confartigianato – ricorda Barbalace – abbiamo presentato, e sottoposto ai candidati alla presidenza della Regione in campagna elettorale, un programma con alcuni temi per noi fondamentali per la ripresa economica della Calabria, che purtroppo sta vivendo una vera e propria emergenza e una fase di crisi da cui ancora non è uscita. Facendo una scelta in termini di priorità, quello che per noi è importante – sostiene il segretario regionale di Confartigianato – è partire da alcuni elementi chiave su cui si può innestare lo sviluppo della Calabria: turismo, artigianato, rilancio delle aree interne, tutti e tre intimamente connessi tra loro. Sono questi i settori su cui, a nostro avviso, si deve investire per una ripresa economica della regione”. Barbalace prosegue: “Dal governo regionale aspettiamo anzitutto concretezza, non progetti faraonici, partendo dalle eccellenze del nostro sistema economico e produttivo e mettendo in piedi un serio programma di sviluppo, puntando sull’occupazione, sul rilancio delle infrastrutture e aiutando anche le imprese a stare ed essere competitive sui mercati nazionali e soprattutto internazionali”.

