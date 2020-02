REGGIO CALABRIA Una donna di 67 anni, che si è presentata al Pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria con febbre alta e sintomi riconducibili a sindrome di tipo influenzale, è stata ricoverata nella notte e posta in isolamento. Per la donna è scattato il protocollo previsto per i sospetti casi di contagio da coronavirus. La 67enne è già stata sottoposta a test i cui risultati saranno noti, molto probabilmente, nella tarda mattinata. La donna, come detto, era giunta a Reggio Calabria in treno, proveniente da Torino, città nella quale sono stati accertati tre casi di contagio da coronavirus.

