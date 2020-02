I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno fermato venerdì notte due giovani che si sono resi protagonisti di una rocambolesca fuga per le vie, attraversando a folle velocità anche zone in quel momento gremite da persone a piedi. Tutto aveva inizio verso le 23, quando in Contrada San Francesco una pattuglia ha intercettato una Toyota Yaris con due giovani e che alla vista dell’auto dei militari ha cambiato repentinamente direzione. E’ cominciato l’inseguimento, verso il cuore della movida notturna coriglianese, Piazza Salotto.I fuggitivi, a folle velocità, hanno scansato pedoni ed autovetture, rischiando più volte di colpirli, ma sono stati bloccati grazie all’intervento di altre pattuglie in via Provinciale. I due ragazzi sono sottoposti a perquisizione e nel vano portaoggetti dell’auto è stata recuperata una dose di marijuana, tre trita erba e due coltelli a serramanico. Il conducente, un 24enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio, ed un 17enne incensurato sono stati così denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi e detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio.

