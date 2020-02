Un luogo storico del centro di Catanzaro riprende il suo antico nome. Scoperta la targa che, in largo Prigioni, richiama il nome antico del rione “Zingarello”.

“La scelta di ricordare in modo ufficiale la vecchia denominazione di Zingarello in uno scorcio molto suggestivo e importante della città, è un primo passo per la riscoperta di uno dei tanti aspetti alla base delle tradizioni di Catanzaro”, ha detto l’assessore Lobello, che ha ringraziato la commissione Toponomastica per l’impegno dimostrato con l’approvazione della pratica varata dalla giunta guidata da Sergio Abramo. La targa scoperta questo pomeriggio riprende uno stralcio di una poesia, “A ruga mia”, scritta in vernacolo dal poeta dialettale Franco Mustari.

Il Comune ha annunciato che continuerà in questo suo percorso di rafforzamento delle radici della nostra comunità, una strada che ci porterà, a poco a poco, a restituire ai luoghi simbolo della città.