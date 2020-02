I sindaci di tre Comuni calabresi hanno provveduto, con propria ordinanza, a chiudere le scuole nei rispettivi territori di competenza. La decisione rientra nei sistemi di gestione e prevenzione legato all’emergenza per la diffusione del Coronavirus. Scuole chiuse, quindi, a partire da martedì 25 febbraio nei Comuni di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, Belvedere Marittimo e Fuscaldo nel Cosentino. A Nocera Terinese, il sindaco Antonio Albi ha disposto la chiusura delle scuole e il divieto di ogni tipo di manifestazione pubblica “preso atto dell’evoluzione epidemiologica da Covid-19 in alcune Regioni del Nord Italia”, considerato “che alcuni cittadini noceresi sono rientrati dalle zone di focolaio sul territorio di questo Comune”, e ritenuto pertanto di “dover garantire la pubblica incolumità a favore della popolazione” del territorio”. Il sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo, ha spiegato: “ho sempre evitato di arrivare alla chiusura delle scuole, ma di fronte alla salute e in attesa di precise comunicazioni, non possiamo non mettere in moto adeguate azioni di prevenzione”.

