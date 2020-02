“Occorre seguire il decalogo della prevenzione”. E’ quanto ha dichiarato Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma, ai microfoni di RTC, a riguardo dell’emergenza coronavirus. Cossolo ha partecipato ad un’iniziativa svoltasi sabato a Lamezia Terme sulla Sperimentazione della Farmacia dei Servizi. “E’ fondamentale rispettare le regole indicate dall’Istituto superiore di Sanità che abbiamo fatto diffondere in tutte le farmacie. Proprio percio’ ricordo ai colleghi farmacisti di esporre nei propri punti tale decalogo decisamente importantissimo per fronteggiare tale fase emergenziale assai delicata che sta provando la popolazione italiana, in particolare in alcune aree del settentrione”.

