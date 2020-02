Sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova l’arbitro dell’incontro tra Catanzaro e Reggina, valido per la 28ª giornata del campionato di serie C girone C. Marcenaro sarà coadiuvato dagli assistenti Cosimo Cataldo di Bergamo e Marco Ceccon di Lovere. La gara inizierà alle ore 20,45.