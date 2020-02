“Da questo momento tutte le gare sono fondamentali, ogni partita puo’ rappresentare il momento cruciale per lo strappo definitivo. Noi dobbiamo affrontarle tutte con la stessa grinta, l’approccio è fondamentale qualunque avversario ti trovi difronte”. E’ quanto ha dichiarato il tecnico della Reggina, Domenico Toscano, alla vigilia del derby di mercoledì sera Catanzaro-Reggina. “Questo gruppo mi sorprende sempre per serietà e forza di volontà. E’ chiaro che quella di mercoledì non è una gara come le altre in quanto si tratta di un derby, peraltro molto sentito ambo le parti. Il Catanzaro a gennaio si è rafforzato moltissimo, sono una squadra che se la fai giocare puo’ farti male perchè ha qualità ed individualità importanti. E’ una squadrà che ha un’identità ben precisa. Sarà un confronto equilibrato, i duelli personali possono far prevalere l’una o l’altra. Ci mancherà Bianchi ma abbiamo molti calciatori che si fanno trovare pronti, come dimostrano ultimamente Rubin e Gasparetto”. Per il tecnico amaranto out anche Corazza e Bresciani.

