Si avvicina il derby Catanzaro-Reggina in programma mercoledì sera allo stadio Ceravolo, valido per la ventottesima giornata. I due tecnici, Auteri e Toscano, studiano le ultime mosse e sciolgono i residui dubbi che li affliggono ancora. Il Catanzaro è chiamato a riscattare la penosa prova di Francavilla Fontana, dove ha perso meritatamente per 4 a 0. La squadra di Auteri punta sul derby per rilanciarsi: “Difronte ci sarà una Reggina che ha dimostrato di meritare il primato, squadra esperta e collaudata. Ho detto ai ragazzi che dovranno essere consistenti e fluidi nella manovra per sviluppare trame interessanti ed essere pericolosi. Il Catanzaro ha un buon attacco e la Reggina puo’ contare su una difesa solida che concede poco. Sarà una gara importante per entrambe le tifoserie che chiedono massimo impegno2 ha sostenuto Auteri. “Non so se puo’ rappresentare una gara spartiacque per il futuro, so che è una gara sentita ed importante anche se non decisiva” ha concluso il tecnico.

redazione@giornaledicalabria.it