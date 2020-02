La Sieco ha rimosso i rifiuti abbandonati illecitamente in via Corrado Alvaro. L’azione degli addetti della società, che ha recepito l’indicazione del sindaco Sergio Abramo, ha consentito di rimuovere diversi chili e varie tipologie di spazzatura, ingombrante e non. Considerando che nella zona sia stata più volte registrata la presenza di rifiuti conferiti in maniera illecita, l’amministrazione provvederà a installare delle fototrappole per individuare eventuali nuovi trasgressori, che verranno sanzionati in base ai termini di legge.

Comunque dall’Amministrazione comunale si rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare la presenza di discariche abusive a cielo aperto, eventuali trasgressori dell’ordinanza comunale, e a rispettare orari e modalità di conferimento della raccolta differenziata.