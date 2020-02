“A meno di un mese dalle elezioni regionali un altro arresto stamattina nelle fila del centrodestra. Nell’operazione Eyphomos contro la ‘ndrangheta è stato tratto in arresto questa mattina il sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte e neo consigliere regionale della Calabria, Domenico Creazzo, eletto nella lista di Fratelli d’Italia. Da mesi ormai andiamo ripetendo che quello delle infiltrazioni mafiose nelle liste del centrodestra è diventato un problema che Meloni e Salvini devono affrontare”. E’ il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia a intervenire così sull’operazione della Dda di Reggio Calabria di stamane. “Sarebbe davvero ora che se ne occupasse la commissione Antimafia”, rilancia l’esponente M5s osservando che “lo dobbiamo ai calabresi e agli italiani onesti, che restano la maggioranza silenziosa ed operosa contro il diffondersi del virus del malaffare”. Di “notizie sconcertanti dalla Calabria” parla anche il senatore FdI Giovanbattista Fazzolari, ma per osservare di ritenere “gravissimo che la commissione Antimafia, presieduta dal senatore M5s Nicola Morra, non abbia segnalato alcun pericolo in fase di costituzione delle liste elettorali. Nel caso specifico del candidato Domenico Creazzo la, Commissione presieduta da Morra non ha riscontrato alcun pericolo, concedendo di fatto il suo ‘nulla osta’. La commissione Antimafia dovrebbe servire ad aiutare i partiti a difendersi da infiltrazioni mafiose e non a pagare poltrone e privilegi al M5s. Se Morra non è in grado di fare il suo lavoro – attacca Fazzolari – si dimetta e faccia svolgere questa importante funzione a chi utilizzerà quella carica per il bene della Nazione e non a proprio vantaggio”.

