Sono sinora 11 le vittime accertate per il coronavirus in Italia. Le ultime quattro vittime sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anno di San Fio-rano, una donna di 83 anni di Co-dogno, entrambi in provincia di Lo-di e una donna di 76 anni che era stata ricoverata in rianimazione a Treviso per complicanze respiratorie. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile. Sono 322 i contagiati in Italia, salgono a 3 in Sicilia. L’epidemia ha portato i contagi in tutto il mondo oltre la so-glia degli 80 mila (quasi 78 mila solo in Cina). Questo il bilancio aggiornato sul coronavirus in Italia. Tutti coloro che sono stati negli ultimi 14 giorni nelle zone ‘focolaio’ italiane – quindi nei 10 comuni lombardi e a Vo’ Euganeo – devono comunicarlo alla Asl che dispone la “sorveglianza sanitaria” e “l’isolamento fiduciario” nella propria abitazione. E’ quanto prevede la bozza della nuova ordinanza che il governo ha mes-so a punto per uniformare i comportamenti delle regioni fuori dall’aera del contagio. Gite scolastiche e gemellaggi sono sospesi fino al 15 mar-zo per le scuole “di ogni ordine e grado”. Le assenze oltre i 5 giorni andranno giustificate con certificato medico. Le scuole chiuse per l’emergenza potranno attivare “modalità di didattica a distanza”. “L’Italia, grazie al suo sistema sanitario d’eccellenza e ad una politica sanitaria di massima tutela e rigore, può mandare i suoi cittadini in giro tranquillamente”, ha detto intanto il premier Conte sottolineando che questo è “il messaggio che vogliamo mandare all’Unione Europea e al mondo”.

