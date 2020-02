Questo fine settimana il taekwondo è tornato di scena al PalaGallo di Catanzaro, luogo in cui sabato e domenica si sono svolti i campionati interregionali di combattimento riservati agli atleti di tutte le cinture appartenenti alle classi Cadetti A, Junior, Senior. La competizione, organizzata dal Comitato Fita Calabria (Federazione Italiana Taekwondo), nonostante il periodo poco favorevole, ha comunque ottenuto la partecipazione di ben 46 società provenienti da Calabria, Sicilia, Campania e Puglia con 280 atleti ed accompagnatori al seguito. Come ad ogni competizione, a farla da padrone, è stato il sano agonismo, l’elevata qualità tecnica dimostrata da molti atleti che a marzo si contenderanno il titolo di campione italiano a Genova e la compostezza degli spettatori sugli spalti. Di seguito la classifica per società:

CADETTI A

1^ Tkd Leuzzi

2^ Centro Sportivo Gym club 2

3^ Bek San Bari

4^ Taras Taekwondo

JUNIOR

1^ Fun sport center

2^ Tkd Leuzzi

3^ Champions tkd Loiacono

4^ Tkd Corigliano

SENIOR

1^ Tkd in Fiore

2^ Asd Pantere Nere

3^ Centro tkd Kukkiwon

4^ Centro Sportivo Gym club 2