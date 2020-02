A un mese dalle elezioni che hanno decretato il netto successo del centrodestra guidato da Jole Santelli, dev’essere ancora completata la Giunta regionale della Calabria. Dopo i primi due “colpi”, a sorpresa, messi a segno dalla neo presidente della Regione, le nomine di Sergio De Caprio alias “Capitano Ultimo” assessore all’Ambiente e dell’astrofisica di rango internazionale Sandra Savaglio assessore all’Università, Ricerca e Istruzione, Santelli sta proseguendo in queste ore il confronto con gli alleati per definire la squadra di governo, che nella restante composizione dovrebbe avere un tratto sostanzialmente politico, cioè rappresentativo dei vari partiti della coalizione, vale a dire Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Casa delle libertà e Udc. Intanto il consigliere Francesco Pitaro di “Io Resto in Calabria” afferma che la “La Calabria non può più lasciarsi immobilizzare dai rituali della politica che, occupando quasi per interno il dibattito pubblico, ritardano la possibilità di affrontare le sfide della globalizzazione che non potranno essere neppure fronteggiate, se non ci occupiamo, da subito e con intelligenza, dell’enorme capitale umano a nostra disposizione che nella società della conoscenza è uno dei principali fattori di crescita e innovazione”. “Ho apprezzato – aggiunge – il conferimento da parte dell’on. Santelli della delega assessorile per l’Università, la Ricerca e la Pubblica istruzione alla scienziata Sandra Savaglio, ma adesso è necessario consentirle di mettersi al lavoro, rapidamente e senza intralci, per iniziare a comprendere da dove incominciare per cambiare rotta, dare fiducia e mettere a valore i settantuno mila iscritti alle università di cui solo il 55 per cento (39mila) studia negli atenei calabresi

