Cosenza-Cittadella 1-2, si mette male per i lupi ma non bisogna mollare

Ennesima sconfitta interna di questa disastrosa stagione per il Cosenza Calcio che si arrende al Cittadella di mister Venturato. Da Braglia a Pillon poco è cambiato nelle gare casalinghe, mentre fuori casa il tecnico veneto finora è imbattuto. Cosenza vicino alla marcatura al 7′ con uno scambio Carretta-Sciaudone ed al 35′ quando, ancora Carretta, fallisce la rete del vantaggio. Dopo un primo tempo terminato sul nulla di fatto, il Cittadella mette la freccia dopo l’intervallo. Black out del Cosenza ed al 5′ rete di Luppi per il vantaggio veneto. Al 13′ buona chance per Sciaudone ma non è serata per l’ex barese. Alla mezz’ora Vita raddoppia. Il Cosenza riesce a riaprirla troppo tardi con il solito Raul Asencio(entrato nella ripresa al posto di D’Orazio) nei minuti di recupero. Ennesimo stop e nuovo passo falso per una classifica che si aggrava ulteriormente in quanto il Trapani strapazza l’Entella ed acciuffa i lupi a 24 punti al penultimo posto. Magra consolazione le sconfitte contemporanee di Venezia a Salerno, di Pisa a Crotone e di Cremonese in casa con l’Empoli. Il Livorno, in evidente ripresa, è riuscito a fermare la vicecapolista Frosinone sul pari.

IL TABELLINO

COSENZA: Perina; Capela, Schiavi, Legittimo; Baez (19′ st Casasola), Broh, Bruccini, Sciaudone (35′ st Pierini), D’Orazio (19′ st Asencio); Machach, Carretta. A disposizione: Saracco, Corsi, Lazaar, Idda, Bahlouli, Monaco, Bittante, Prezioso. All. Occhiuzzi.

CITTADELLA: Paleari; Mora, Pavan, Frare, Benedetti; Vita (39′ st Iori), Branca, Proia (34′ st Bussaglia); Luppi; Stanco (34′ st Panico), Diaw. A disposizione: Maniero, D’Urso, Rizzo, Rosafio, Ventola, Rosa. All. Venturato.

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo (Muto – Vono). IV UOMO: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

MARCATORI: 5′ st Luppi (CI), 30′ st Vita (CI), 46′ st Asencio (CO).

NOTE: Serata uggiosa ma non particolarmente fredda, temperatura di circa 10°C. Presenti 2.548 spettatori (1.739 abbonati + 1.293 paganti). Ammoniti: 26′ pt Pavan (CI), 27′ pt Baez (CO), 14′ st Schiavi (CO), 48′ st Diaw (CI). Angoli: 8-5 (pt 6-2). Recupero: 1′ pt; 4′ st.