Tenere alta attenzione su politiche welfare: disagio tocca famiglie, anziani, giovani, persone non autosufficienti. Avviare con nuovo Governo regionale, subito dopo insediamento, confronto su lavoro, infrastrutture, sanità. Coronavirus: giusta preoccupazione Cisl che, con Cgil e Uil, precedendo provvedimenti Governo, aveva chiesto a Santelli e Cotticelli incontro urgente su misure per salute e sicurezza lavoratori. L’Esecutivo della Cisl calabrese presieduto dal segretario generale Tonino Russo, riunito giovedì mattina a Lamezia Terme, ha preso in esame la situazione sociale e politica regionale nell’attesa della nomina della nuova Giunta. Aprendo i lavori, il segretario generale ha evidenziato, in riferimento all’emergenza coronavirus, come già prima dei provvedimenti assunti ieri dal Governo nazionale la Cisl, insieme alla Cgil e alla Uil, avesse chiesto alla presidente Jole Santelli e al commissario alla Sanità, Saverio Cotticelli, la convocazione di un incontro urgente per individuare le misure utili a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori dei settori pubblici e privati, a partire dalle strutture sanitarie e regionali. Sia la relazione introduttiva di Russo che il dibattito successivo hanno poi sottolineato la necessità di avviare, subito dopo l’insediamento della Giunta, un confronto con la presidente Santelli e il nuovo governo regionale su temi ritenuti assolutamente prioritari: il lavoro precario, nel privato e nel pubblico, compresi gli uffici regionali, perché non vadano perdute le professionalità e le competenze di tanti giovani che oggi permettono l’operatività di importanti settori e uffici, e il lavoro da creare.

redazione@giornaledicalabria.it