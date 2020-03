Una donna, Anna Crea, di 48 anni, è morta sul colpo in un incidente stradale avvenuto a Benestare lungo la strada provinciale ex 112 che, dalla periferia di Bovalino, conduce a Platì. L’auto condotta dalla donna, in prossimità di un rettilineo, per cause in corso di accertamento, è finita fuori dalla carreggiata per poi cadere in una scarpata compiendo un volo di oltre 5 metri. Precipitando in fondo al crepaccio, il veicolo si è anche capovolto. All’arrivo del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Bianco la donna era già morta e i tentativi di salvarle la vita sono risultati vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Careri e Platì e della compagnia di Locri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

redazione@giornaledicalabria.it