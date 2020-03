Emergenza coronavirus in Italia e calcio a porte chiuse. La serie C sarà visibile in chiaro per tutti. La partita Catanzaro-Bari, posticipo in programma lunedì sera, sarà trasmessa in chiaro sulla piattaforma Eleven Sports: il provvedimento è conseguente alla decisione di disputare tutte le gare di Lega Pro a porte chiuse fino al 3 aprile, e all’accordo firmato oggi tra il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia, che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C. Idem per quanto riguarda le gare in programma domani. In chiaro per tutti, quindi, l’impegno della capolista Reggina di Domenico Toscano a Potenza contro il Picerno e del Rende a Lentini.

