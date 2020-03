PICERNO-REGGINA 0-2

La Reggina vince al Viviani di Potenza contro il Picerno e vede la B sempre piu’ vicina. Bel successo della squadra amaranto di Domenico Toscano nel silenzio dello stadio lucano chiaramente chiuso al pubblico per l’emergenza coronavirus. Un’affermazione che porta la capolista a +10 sul Bari che lunedì scende in campo a Catanzaro contro le aquile calabresi di Auteri. L’undici amaranto di Toscano si presenta con la novità Paolucci(in foto) in cabina di regia tra le linee e con la coppia offensiva sudamericana Denis-Rivas. Nielsen sostituisce in mezzo lo squalificato De Rose. La capolista supera l’ostacolo lucano con un gol per tempo. Ed è proprio Paolucci a bagnare il suo ingresso in campo dal primo minuto realizzando il vantaggio calabrese al 7′. Nilesen duetta con Rivas il quale scappa ad un difensore, mette al centro per l’ex Monopoli che di prima intenzione trafigge Pane. Al 31′ ancora Paolucci vicino alla seconda rete. Il Picerno pareggia al 34′ ma la rete di Santaniello non viene convalidata per off-side della punta. Al 41′ Guarna rischia su rovesciata ancora di Santaniello. L’attaccante lucano pericoloso anche ad inizio ripresa. Al 77′ espulso Toscano per proteste. All’83’ Nicola Bellomo sfiora il colpo del ko, idem Manuel Sarao un minuto dopo. Ma è proprio l’ex Catanzaro e Virtus Francavilla a chiudere il match all’87’. Il suo guizzo spegne le speranze dei locali di mister Giacomarro.

VIBONESE-PAGANESE 1-1

Nell’anticipo di sabato la Vibonese si fa bloccare sul pari dalla Paganese. Succede tutto nel finale di gara. Tito realizza il rigore del vantaggio per i rossoblu’ ma l’eterno Francesco Scarpa riacciuffa i padroni di casa a 5′ dal termine salvando Erra dal ko.