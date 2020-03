«L’Europa deve essere pronta a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Ecco perché oggi è più che mai necessario che il Consiglio europeo istituisca un tavolo tecnico scientifico di coordinamento dei 27 Paesi membri». Lo afferma il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. «La proposta del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, rilanciata oggi sul ‘Corriere della Sera’ dal vicepresidente azzurro e vicepresidente del Ppe, Antonio Tajani – aggiunge il parlamentare – è senz’altro da condividere e da sostenere con decisione. È necessario moltiplicare gli sforzi per far fronte a una crisi sanitaria drammatica che coinvolge il continente europeo e il mondo intero. Il Tavolo di coordinamento avrà il compito di predisporre linee guida comuni per assicurare una adeguata assistenza sanitaria ai cittadini europei e permettere un rapido scambio di informazioni su aspetti clinici e diagnostici. Questa struttura – aggiunge – dovrà anche approntare una strategia chiara per limitare i danni sociali ed economici legati all’epidemia. Altro aspetto particolarmente preoccupante è quello che riguarda i posti di terapia intensiva presenti in Italia e in Europa, insufficienti per affrontare una possibile estensione del contagio. Il Tavolo di coordinamento potrebbe perciò sovrintendere la collocazione dei pazienti attraverso una regia continentale, in modo da permettere un uso razionale di tutti i posti disponibili sul territorio europeo». «Per una volta – conclude Mangialavori – l’Europa deve riuscire a fare in fretta e a liberarsi delle troppe pastoie burocratiche che troppo spesso ne caratterizzano l’agire. Il Tavolo tecnico scientifico di coordinamento deve essere istituito al più presto».

