La Federazione nazionale degli Ordini e l’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro hanno urgenza di comunicare alcune importantissime avvertenze sia ai colleghi di Farmacie e attività di vicinato (Parafarmacie), sia ai clienti-pazienti alle prese in queste settimane con l’ emergenza CO.VI.D.19:

“Il nostro ruolo è fondamentale per superare questa epidemia. Siamo quelli che rischiamo di più in prima linea, assieme ai sanitari ospedalieri e ai medici di famiglia. Per questo motivo, in attesa di poter avere maggiore tutela dalle istituzioni, attraverso azioni concordate, raccomandiamo ai colleghi titolari ed ai loro collaboratori alcune semplici ma rigorose cautele:

1) evitate assembramenti all’interno del locale

2) stabilite, in base alla metratura ed alle distanze minime di un metro, il numero massimo di clienti

3) regolate l’accesso in base ai clienti che escono nell’interesse di tutti

4) fate rispettare la distanza minima di un metro tra il clienti al bancone ed il farmacista

5) rendete disponibile un igienizzante per mani prima di portarsi al bancone

6) lavate di frequente le mani evitando di toccare occhi-bocca-naso

7) lavate e disinfettare spesso i locali, spruzzando spray igienizzanti

8) esponete le norme dell’Istituto Superiore di Sanità

9) gestite fornitori e rappresentanti evitando contatti con i pazienti

10) sospendete i tirocini dei corsi di laurea durante la chiusura delle università

Se all’interno di un esercizio dovesse verificarsi un caso di contagio è evidente che tutti i professionisti presenti sarebbero inevitabilmente sottoposti ai controlli ed eventuale quarantena

Il presidente nazionale Andrea Mandelli e quello provinciale Vitaliano Corapi sono a disposizione per ogni eventuale dubbio o comunicazione. La Federazione degli Ordini intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i farmacisti italiani, ovunque essi esercitino la professione, per la dedizione, l’abnegazione, lo spirito di servizio e il senso di responsabilità, dimostrati in questa fase complessa e delicata per il nostro Paese.