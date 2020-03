Autentica psicosi coronavirus in Italia ed emergenza che cresce sempre piu’. Si teme che anche le regioni italiane attualmente non zone rosse dovranno a breve fare i conti con il contagio e la diffusione del virus. Calcio a porte chiuse, pertanto, in qualunque categoria, ma c’è il forte rischio di un rinvio dei prossimi appuntamenti agonistici. Concentrandoci strettamente sul calcio, anche se ciò è molto difficile, Cosenza e Catanzaro a parte, che sono in campo lunedì sera, alle calabresi complessivamente non è andata male. Sabato in serie B il Crotone ha vinto a Venezia e si è riguadagnato il secondo posto, complice la sconfitta interna del Frosinone col Pordenone. Gli squali vincono al Penzo con doppietta di Benali e rete di Marrone. Per i lagunari a segno Caligara nel finale.

In serie C la Reggina capolista doma l’ostacolo Picerno con un gol per tempo. Vittoria firmata da due calciatori che hanno avuto finora poco spazio. Lorenzo Paolucci, in campo dal 1’, realizza al 7’ capitalizzando una giocata di Rivas. Raddoppia Manuel Sarao all’87’.

Si aggrava la posizione in classifica del Rende che va sotto anche a Lentini. Decide il solito Lescano su rigore al 13’ del secondo tempo.

Schiuma rabbia la Vibonese ingenua che si fa raggiungere da una cinica Paganese. Tantissimi i rimpianti dei rossoblu’ avanti con un rigore dello specialista Tito al 77’. Ma l’evergreen Francesco Scarpa all’85’ approfitta di uno scivolone di Ciotti ed infila in porta la palla del pareggio, premio eccessivo per i campani.

