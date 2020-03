REGGIO CALABRIA. La Prefettura di Reggio Calabria ha confermato poco fa il contagio di due nuovi pazienti a Reggio Calabria. “Entrambi – viene precisato – presentano condizioni cliniche discrete e, al momento, non necessitano di alcun supporto respiratorio”. Uno dei due casi di contagio riguarda un giovane dipendente dell’Istituto Clinico “Raffaele De Blasi” di Reggio Calabria, componente di un nucleo familiare di cui fanno parte operatori sanitari dipendenti di altre strutture sanitarie, così come confermato dal titolare dello stesso istituto clinico Edoardo Lamberti Castronuovo. Complessivamente, nella giornata di oggi, secondo quanto riferito dagli uffici della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati sottoposti a indagini microbiologiche altri 14 soggetti, tutti risultati negativi. “A tutt’oggi – è detto ancora – nell’Unità operativa complessa di Microbiologia e Virologia sono stati sottoposti a screening microbiologico complessivamente 69 persone per complessivi 136 tamponi, con riscontro di 3 soggetti positivi”.

