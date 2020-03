Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, “in via precauzionale, a tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini”, ha disposto fino al prossimo 3 aprile l’apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali “solo in casi indifferibili e urgenti che dovranno essere dimostrati”. Lo si apprende da un comunicato stampa. “Pertanto – si legge nella nota del Comune – gli uffici municipali rimarranno regolarmente operativi solo per gli utenti che ne avranno estrema e non procrastinabile necessità. Per casi del genere, il cittadino potrà richiedere un appuntamento all’ufficio interessato tramite telefono o email/pec allegando alla richiesta idonea autocertificazione con la quale si dichiara di non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone identificate come a rischio epidemiologico (art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e indicazioni Organizzazione mondiale della sanità) o di non aver avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree. In caso di richiesta tramite contatto telefonico – si precisa – l’autocertificazione dovrà essere compilata e consegnata all’accesso all’ufficio/sportello. Nell’eventualità di un previo appuntamento telefonico gli utenti potranno accedere agli uffici/sportelli in maniera scaglionata, uno per volta, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza. Tutti i dipendenti comunali sono tenuti a rispettare la distanza minima di sicurezza, anche tra di loro, pari ad almeno un metro. È comunque garantita – si legge infine -la possibilità di inoltrare istanze in modalità telematica e/o di richiedere telefonicamente informazioni agli uffici interessati”.

