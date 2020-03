Coronavirus, il M5S: “Occorre tutelare il personale della Regione”

I deputati del M5S Francesco Sapia e Dalila Nesci, membri della commissione Sanità della Camera, hanno chiesto al capo del Personale della Regione Calabria, Bruno Zito, e al commissario di Calabria Verde, Aloisio Mariggiò, di adottare per i rispettivi dipendenti «le misure necessarie a prevenire i contagi e, con spirito di aperta collaborazione, di essere a riguardo partitamente informati». I due parlamentari hanno sollecitato Zito «a promuovere l’adozione delle misure necessarie da parte di tutti i responsabili degli enti strumentali della Regione Calabria», poiché «con Dpcm del 9 marzo, è fatto divieto di assembramento in ogni luogo, anche nel territorio della regione Calabria», il che «richiede la rapida adozione di adeguate misure a tutela del personale in servizio e per evitare la diffusione del nuovo Coronavirus. Questa emergenza – sottolineano Sapia e Nesci – induce tutte le amministrazioni pubbliche, non solo gli enti del Servizio sanitario, alla luce delle norme introdotte e dell’evolversi della situazione, a prevedere anche modalità di lavoro alternative e a tutelare al massimo il personale e l’utenza dei vari servizi. Come ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è essenziale che ciascuno di noi abbia una diversa ottica, perché il rischio di contagio sia ridotto il più possibile. Ci accingiamo – concludono i deputati del Movimento 5 Stelle – ad approvare interventi economici indispensabili, perché l’emergenza avrà anche un impatto sulle attività e sui redditi, che occorre fronteggiare con grande senso di responsabilità e unità nazionale».

redazione@giornaledicalabria.it